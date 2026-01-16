В Самаре в суд направили дело о мошенничестве в отношении проректора и начальника научно-исследовательской части вуза

По версии следствия, в 2023—2024 гг. проректор по научно-исследовательской работе и начальник научно-исследовательской части сообщали работникам вуза, что необходимо часть их зарплаты и средств, полученных от выигранных вузом грантов, передать на нужды университета. Таким образом они завладели деньгами на сумму более 4 млн руб.