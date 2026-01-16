Дело о взятках и вымогательстве рассмотрят в Ростовской области

В Ростове-на-Дону завершили расследование в отношении двух бывших сотрудников ДПС ГИБДД и троих жителей донской столицы. Теперь дело о получении взяток и вымогательстве рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, бывшие полицейские в декабре 2023 и июне 2024 годов получили деньги от двух водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде. Общая сумма подкупа составила 161 тысячу рублей.
Также следователи считают, что в 2025 году те же самые правоохранители вместе с тремя знакомыми вымогали у ростовчанина 800 тысяч рублей. Мужчине угрожали распространением порочащей его информации.
Ранее всех подозреваемых арестовали, одни находится под стражей, другие — под домашним арестом.
— Следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направлены для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СК.
