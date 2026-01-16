Ричмонд
Дело о взятках и вымогательстве рассмотрят в Ростовской области

Пять человек, в том числе сотрудников ДПС, будут судить на Дону за взятки и вымогательство.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование в отношении двух бывших сотрудников ДПС ГИБДД и троих жителей донской столицы. Теперь дело о получении взяток и вымогательстве рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, бывшие полицейские в декабре 2023 и июне 2024 годов получили деньги от двух водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде. Общая сумма подкупа составила 161 тысячу рублей.

Также следователи считают, что в 2025 году те же самые правоохранители вместе с тремя знакомыми вымогали у ростовчанина 800 тысяч рублей. Мужчине угрожали распространением порочащей его информации.

Ранее всех подозреваемых арестовали, одни находится под стражей, другие — под домашним арестом.

— Следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направлены для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СК.

