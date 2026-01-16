Обвиняемый во взятке бывшему первому замначальника метро Москвы признал вину

У Волынского возник преступный умысел на возврат суммы гарантированного удержания в размере не менее 120,7 млн рублей со стороны АО «Мосинжпроект». Для реализации своего замысла Волынский договорился за взятку в виде автомобиля автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью 4,8 млн рублей с бывшим первым заместителем начальника метрополитена Дмитрием Дощатовым о подписании необходимых документов. Дощатов был уполномочен заниматься организацией капитального строительства и реконструкции на объектах метрополитена. ГУП «Московский метрополитен» выступало в качестве инвестора-застройщика.