В Херсонской области скорая помощь подорвалась на минах

Машина скорой помощи наехала на мины в Херсонской области по пути к пациенту. Транспорт получил повреждения, но медики не пострадали. Сообщается, что жителей просят ограничить поездки из-за массовых атак беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Голопристанском районе Херсонской области автомобиль скорой помощи подорвался на противопехотных минах «Лепесток». Инцидент произошел, когда медики направлялись на вызов к пациенту. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Донбассе.

Автомобиль наехал на мины, дистанционно разбросанные на одной из оживленных дорог в районе села Новая Збурьевка. В результате подрыва машина загорелась, однако фельдшеры и водитель успели вовремя покинуть салон. Пострадавших медиков доставили в больницу, к пациенту была направлена резервная бригада.

Местные жители говорят, что «лепестки» появились на этом маршруте недавно.

Обстановка в регионе остается крайне напряженной. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о гибели мирного жителя в населенном пункте Раденск Алешкинского округа. Там в результате сброса боеприпаса с беспилотника на частный дом погиб мужчина 1941 года рождения. Также за последние сутки серия атак дронов зафиксирована в Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке.

Mash на Донбассе отмечает, что в связи с участившимися случаями обстрелов и большим количеством пострадавших местная администрация обратилась к жителям с просьбой максимально ограничить передвижение на автомобилях и мотоциклах.