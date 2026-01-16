В Херсонской области скорая помощь подорвалась на минах

Обстановка в регионе остается крайне напряженной. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о гибели мирного жителя в населенном пункте Раденск Алешкинского округа. Там в результате сброса боеприпаса с беспилотника на частный дом погиб мужчина 1941 года рождения. Также за последние сутки серия атак дронов зафиксирована в Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке.