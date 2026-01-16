Сотрудницу завода в Башкирии осудили на полтора года за систематические взятки

Установлено, что женщина на постоянной основе брала деньги от представителей фирм-поставщиков. Взамен специалист обеспечивала их компаниям победу в тендерах на поставку материалов и оборудования для предприятия. Для этого она намеренно создавала препятствия для других участников торгов, даже если те предлагали более выгодные условия, и допускала к конкурсам «нужных» поставщиков.