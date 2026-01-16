Сотрудницу завода в Башкирии осудили на полтора года за систематические взятки

В Башкирии вынесен приговор сотруднице Кумертауского авиационного производственного предприятия («КумАПП»). По данным пресс-службы судов республики, 53-летняя женщина, работавшая в отделе снабжения, получила 1 год и 5 месяцев лишения свободы за получение взяток на общую сумму 2,7 миллиона рублей.
Установлено, что женщина на постоянной основе брала деньги от представителей фирм-поставщиков. Взамен специалист обеспечивала их компаниям победу в тендерах на поставку материалов и оборудования для предприятия. Для этого она намеренно создавала препятствия для других участников торгов, даже если те предлагали более выгодные условия, и допускала к конкурсам «нужных» поставщиков.
Межрайонный суд Кумертау признал ее виновной. Помимо срока в колонии общего режима, ее лишили права занимать определенные должности на три с половиной года. Также суд постановил взыскать с осужденной всю сумму полученных взяток.
После оглашения приговора женщину взяли под стражу прямо в зале суда.
