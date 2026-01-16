Дело о подготовке к убийству возбудили из-за инцидента с ножом в школе Воронежа

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и условия, «способствовавшие совершению преступления».
Сегодня утром глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что шестиклассница пронесла нож в школу № 19 на улице Добролюбова в Воронеже. По словам общественницы, так ученица хотела напугать одноклассников. Она снимала происходящее на видео и транслировала в интернет.
Госпожа Мизулина уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал. Администрация школы вызвала мать девочки и полицию. В городском управлении образования начали проверку по факту случившегося.