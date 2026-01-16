Дело о подготовке к убийству возбудили из-за инцидента с ножом в школе Воронежа

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовные дела о приготовлении к убийству (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ) по факту инцидента в одной из школ Железнодорожного района облцентра. Об этом сообщили в ведомстве.