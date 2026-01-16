Знакомство в сети вогнало в долговую яму. Сибиряк потерял более пяти миллионов

Житель Читы познакомился в интернете с женщиной, которая представилась успешным инвестором. Она показала ему скриншоты якобы огромных доходов от криптовалюты и дала контакты фальшивых кураторов. Мужчина начал вкладывать деньги: сначала 30 тысяч, потом 100… Когда пришло время вывести «прибыль», мошенники стали под разными предлогами уговаривать его вложить ещё больше для большего дохода. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД региона.
— Чтобы продолжить, доверчивый сибиряк попросил жену оформить кредит на 3 миллиона и занял денег у родственников. Целых пять месяцев он пытался забрать свои сбережения и «заработанные» деньги, но безуспешно. Когда сумма вложений превысила 5 миллионов, а вывести деньги так и не удалось, он понял, что стал жертвой мошенников, — рассказывают в агентстве.
Похожим образом пострадала жительница Забайкальска. Под предлогом выгодного инвестирования её обманули на 1,8 миллиона.
Полиция призывает критически относиться к сомнительным предложениям о быстром заработке и помнить, что настоящие инвестиции — это долгий процесс, а кричащая реклама и фотографии «успеха» чаще всего являются ловушкой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске 36-летний железнодорожник перевел аферистам 2,5 миллиона рублей.