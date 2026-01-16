Знакомство в сети вогнало в долговую яму. Сибиряк потерял более пяти миллионов

Житель Читы познакомился в интернете с женщиной, которая представилась успешным инвестором. Она показала ему скриншоты якобы огромных доходов от криптовалюты и дала контакты фальшивых кураторов. Мужчина начал вкладывать деньги: сначала 30 тысяч, потом 100… Когда пришло время вывести «прибыль», мошенники стали под разными предлогами уговаривать его вложить ещё больше для большего дохода. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД региона.