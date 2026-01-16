В Таиланде россиянин погиб при падении с 16 этажа отеля

Ранее несколько российских Telegram-каналов и СМИ сообщали, что тело Тимофея Борисова, 41-летнего хирурга из Северо-Енисейска Красноярского края, якобы было найдено 6 января в его номере в отеле D Varee Jomtien Beach с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, и что россиянин был забит до смерти неизвестными из-за того, что за некоторое время до смерти он увидел на улице недалеко от гостиницы насильника, тащившего женщину в кусты, о чем рассказал затем в тот же вечер по телефону своим родным в России. В публикациях излагалось предположение, что тайский насильник проследил за россиянином, проник к нему в номер и убил, так как Борисов мог запомнить его лицо и сообщить в полицию об изнасиловании.