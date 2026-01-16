Ричмонд
В Таиланде россиянин погиб при падении с 16 этажа отеля

БАНГКОК, 16 янв — РИА Новости. Россиянин Тимофей Борисов, житель Красноярского края, погиб в таиландском курортном городе Паттайя в результате падения с 16 этажа гостиницы в районе Джомтиен, говорится в официальном сообщении отдела полиции города Паттайя, направленном в посольство России в Таиланде.

Источник: © РИА Новости

Копию сообщения полиции дипмиссия предоставила РИА Новости.

«Шестого января около 20.57 (16.57 мск — ред.) дежурный следователь городского отдела полиции Паттайи получил сообщение из гостиницы D Varee Jomtien Beach о смерти иностранного гражданина в результате падения с большой высоты. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело гражданина России Тимофея Борисова в возрасте 41 года, лежащее на земле у гостиницы. Первоначальным врачебным осмотром были обнаружены переломы ног и переломы лицевых костей черепа с выплеском мозговых тканей и значительной кровопотерей», — говорится в официальном сообщении полиции.

Как уточнило ведомство, тело погибшего находилось под окнами гостиничного номера на 16-м этаже, где он проживал.

Также полиция Паттайи сообщает, что тело россиянина было направлено для проведения вскрытия и установления точных причин смерти в Институт судебной медицины при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.

В отчете о вскрытии Института судебной медицины, копия которого также есть в распоряжении РИА Новости, в графе «причина смерти» записано «открытая черепно-мозговая травма с разрывом мозговых тканей».

Ранее несколько российских Telegram-каналов и СМИ сообщали, что тело Тимофея Борисова, 41-летнего хирурга из Северо-Енисейска Красноярского края, якобы было найдено 6 января в его номере в отеле D Varee Jomtien Beach с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, и что россиянин был забит до смерти неизвестными из-за того, что за некоторое время до смерти он увидел на улице недалеко от гостиницы насильника, тащившего женщину в кусты, о чем рассказал затем в тот же вечер по телефону своим родным в России. В публикациях излагалось предположение, что тайский насильник проследил за россиянином, проник к нему в номер и убил, так как Борисов мог запомнить его лицо и сообщить в полицию об изнасиловании.