В Прикамье скончался водитель микроавтобуса, попавший в жуткое ДТП с фурой

Водитель микроавтобуса, который попал в жуткое ДТП с фурой в Кунгурском округе, скончался в больнице, сообщили сайту perm.aif.ru в министерстве здравоохранения Пермского края.
Речь идёт об аварии, которая произошла 14 ноября 2025 года на трассе Пермь — Шадейка в районе деревни Черепахи. Водитель рейсового пассажирского автобуса «Соболь» вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз Scania.
В результате столкновения погибло 7 человек, включая 17-летнюю девушку. 12 человек получили травмы серьёзные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
Среди пострадавших оказался и водитель микроавтобуса, его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. 16 января 2026 года сайт perm.aif.ru направил запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы выяснить, в каком состоянии находится мужчина.
«К сожалению, не смотря на усилия врачей, пациент скончался», — сообщили perm.aif.ru в министерстве.
Напомним, в краевом СК возбудили два уголовных дела после этого ДТП.