В Иваново семь человек пострадали в ДТП с машиной ритуальной службы

Выезд грузовика на встречную полосу в Иваново привел к столкновению с микроавтобусом ритуальной службы. Помощь медиков потребовалась семи пассажирам «Газели», один из них с серьезными переломами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля ритуальной службы. В результате столкновения травмы получили семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

ДТП произошло на улице Парижской Коммуны. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с ритуальным микроавтобусом «Газель Next».

Как пишет IvanovoNEWS, все пострадавшие были пассажирами микроавтобуса. По предварительной информации, у одного из них подозревают переломы ребер и шейки бедра.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.