В Иваново семь человек пострадали в ДТП с машиной ритуальной службы

В Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля ритуальной службы. В результате столкновения травмы получили семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
ДТП произошло на улице Парижской Коммуны. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с ритуальным микроавтобусом «Газель Next».
Как пишет IvanovoNEWS, все пострадавшие были пассажирами микроавтобуса. По предварительной информации, у одного из них подозревают переломы ребер и шейки бедра.
Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.