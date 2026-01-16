Предводитель секты, который насиловал детей и сажал их в печь, получил пожизненной срок: В Молдове осудили «Апостола Михаила» за торговлю людьми и чудовищные пытки

«Апостол Михаил» сядет пожизненно: в Молдове осудили лидера секты, насиловавшего детей и сажавшего их в печь.
Суд вынес приговор 68-летнему мужчине, который более десятилетия держал в страхе и рабстве целую семью. Обвиняемый, провозгласивший себя «Апостолом Михаилом», приговорен к пожизненному заключению за торговлю людьми, изнасилования и чудовищные пытки.
Согласно материалам дела, кошмар для пострадавшей семьи начался в 2000 году. Мужчина внушил родителям, что он является «Мессией», и заставил их поклоняться ему как «рабам». Пользуясь абсолютной властью, в период с 2010 по 2014 год он систематически насиловал двух несовершеннолетних девочек (с 14 и 16 лет). В результате насилия одна из жертв забеременела.
Следствие раскрыло подробности «воспитания». Чтобы добиться полного подчинения, «апостол» прибегал к истязаниям.
«В некоторых эпизодах жестокости он прибегал к действиям, призванным вызвать страх и полное подчинение, в том числе временно помещая детей в печь, утверждая, что показывает им, “как выглядит ад”»— утверждает Генеральная прокуратура.
Помимо физического и сексуального насилия, осужденный выстроил систему финансовой эксплуатации. В 2003 году он заставил мать детей уехать на заработки в Италию, требуя пересылать ему 70% доходов. Позже, в 2009 году, туда же была отправлена старшая дочь. Когда женщины попытались прекратить выплаты, он жестоко избил мать, которой потребовалась медицинская помощь.
Подсудимый отказался давать показания по делу. Приговор предусматривает высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.
