Предводитель секты, который насиловал детей и сажал их в печь, получил пожизненной срок: В Молдове осудили «Апостола Михаила» за торговлю людьми и чудовищные пытки

Согласно материалам дела, кошмар для пострадавшей семьи начался в 2000 году. Мужчина внушил родителям, что он является «Мессией», и заставил их поклоняться ему как «рабам». Пользуясь абсолютной властью, в период с 2010 по 2014 год он систематически насиловал двух несовершеннолетних девочек (с 14 и 16 лет). В результате насилия одна из жертв забеременела.