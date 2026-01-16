Ричмонд
«Я никогда не оставляю их одних»: В Молдове мать якобы оставленных без присмотра детей обвиняет правоохранительные органы в публикации ложной информации — малышей она не теряла

Женщина утверждает, что вся информация не соответствует действительности.

Источник: Комсомольская правда

Мать несовершеннолетних детей из Каушан обвиняет карабинеров в публикации ложной информации.

Ранее на странице Генинспектората карабинеров был опубликован пост о двух несовершеннолетних детях, якобы обнаруженных без родительского присмотра.

Женщина утверждает, что информация не соответствует действительности. По ее словам, она находилась вместе с детьми и возвращалась из детского сада, когда встретила карабинеров, которые попросили разрешения сфотографировать несовершеннолетних.

Мать говорит, что пост нанес вред ее репутации, и она потребовала его удаления, но получила неожиданный ответ:

«Мне сказали: “Вас так сильно беспокоит этот пост?”. Конечно, меня это беспокоит, потому что это мои дети, и я никогда не оставляю их одних», — заявила женщина.

Такие вот в нашей Молдове органы правопорядка.

