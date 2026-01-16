Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за 15 дней года на пожарах погибло 11 человек

Число жертв пожаров в Башкирии за две недели выросло почти вдвое.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала 2026 года уже произошло 180 пожаров. По сообщению МЧС республики, в огне погибли 11 человек. Эта цифра почти на половину (46%) превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Только за одни последние сутки огонь унес жизни трех человек. В селе Кушнаренково пожарные, тушившие возгорание в частном доме, обнаружили тела 83-летней женщины и ее 62-летнего сына. По свидетельствам соседей, мужчина не имел постоянной работы, пил и много курил.

Следователи сейчас рассматривают неосторожное обращение с огнем как одну из наиболее вероятных причин начала пожара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.