В Башкирии за 15 дней года на пожарах погибло 11 человек

В Башкирии с начала 2026 года уже произошло 180 пожаров. По сообщению МЧС республики, в огне погибли 11 человек. Эта цифра почти на половину (46%) превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Только за одни последние сутки огонь унес жизни трех человек. В селе Кушнаренково пожарные, тушившие возгорание в частном доме, обнаружили тела 83-летней женщины и ее 62-летнего сына. По свидетельствам соседей, мужчина не имел постоянной работы, пил и много курил.
Следователи сейчас рассматривают неосторожное обращение с огнем как одну из наиболее вероятных причин начала пожара.
