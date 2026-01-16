Baza: Мужчину выселили за затопление номера в люксовом отеле в Москве

Мужчину по имени Вычеслав, который заселился в премиальном отеле Radisson на Кутузовском проспекте в Москве и забыл выключить в туалете воду, обязали заплатить 1,1 миллиона рублей, а позднее выселили из номера, несмотря на то, что он был оплачен до 22 января. Об этом в пятницу, 16 января, сообщила Baza.