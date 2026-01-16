Baza: Мужчину выселили за затопление номера в люксовом отеле в Москве

Мужчину по имени Вычеслав, который заселился в премиальном отеле Radisson на Кутузовском проспекте в Москве и забыл выключить в туалете воду, обязали заплатить 1,1 миллиона рублей, а позднее выселили из номера, несмотря на то, что он был оплачен до 22 января. Об этом в пятницу, 16 января, сообщила Baza.
По данным журналистов, мужчина прилетел в столицу из испанской Марбельи на похороны матери. Из-за стресса он принял успокоительное и заснул, забыв выключить воду. В результате полы промокли, влага попала на ковролин, но не задела ни мебель, ни другие предметы интерьера.
— О том, что номер затопило, узнала администрация отеля и выставила Вячеславу счет на 1,1 миллиона рублей. Мужчина удивился таким расценкам, но заплатил. Однако на этом проблемы не закончились — несмотря на то, что номер был оплачен до 22 января, администрация выселила мужчину и добавила в черный список, — говорится в публикации.
На данный момент мужчина пытается остаться в отеле, передает Telegram-канал.
