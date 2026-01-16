Германия нашла нового поставщика газа вместо России: что о нем известно

Решение Германии о новом поставщике вписывается в долгосрочную стратегию ЕС по отказу от российских энергоносителей. Ранее ФРГ вместе с Советом ЕС инициировала процедуру отказа от российской нефти. Однако энергетический переход был сопряжен с трудностями. Так, к середине октября 2025 года газохранилища в Германии были заполнены лишь на 75%, сообщает Pravda.ru. Это вызывало опасения экспертов в преддверии наступающей зимы, передает РАПСИ. В январе 2026 года европейские страны достигли рекордного импорта СПГ — 486 млн куб. м за сутки, передает телеканал «Царьград».