Германия нашла нового поставщика газа вместо России: что о нем известно

Газ Германии будет поставлять нефтекомпания из Азербайджана.
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с января 2026 года начала поставки природного газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Теперь число стран-импортеров для Баку возросло до 16. Поставки осуществляются через Италию в рамках Южного газового коридора.
Сама Германия в начале декабря, совместно с другими европейскими странами, инициировала процедуру отказа от российских энергоносителей, причем в момент, когда хранилища страны были заполнены лишь чуть более, чем на половину. Что известно о новом поставщике ФРГ и откажется ли Берлин от российского газа полностью — в материале URA.RU.
Решение Германии о новом поставщике вписывается в долгосрочную стратегию ЕС по отказу от российских энергоносителей. Ранее ФРГ вместе с Советом ЕС инициировала процедуру отказа от российской нефти. Однако энергетический переход был сопряжен с трудностями. Так, к середине октября 2025 года газохранилища в Германии были заполнены лишь на 75%, сообщает Pravda.ru. Это вызывало опасения экспертов в преддверии наступающей зимы, передает РАПСИ. В январе 2026 года европейские страны достигли рекордного импорта СПГ — 486 млн куб. м за сутки, передает телеканал «Царьград».
Газопроводная нить из Азербайджана: история сотрудничества SOCAR и ЕС.
Государственная азербайджанская нефтекомпания SOCAR не первый год развивает сотрудничество с европейскими партнерами. Ее деятельность охватывает весь цикл — от разведки месторождений до транспортировки и продажи.
Новым поставщиком газа для Европы выступил Азербайджан.
По данным SOCAR, поставки газа в Австрию и Германию через Италию расширят присутствие азербайджанского газа в Европе. Теперь его закупают уже 16 стран. Только в 2025 году экспорт азербайджанского газа достиг 25,2 млрд кубометров, из которых 12,8 млрд было направлено в Европу. Несмотря на это, новые объемы не смогут покрыть прежние российские поставки в полном объеме.
Несмотря на активную политику отказа от российских энергоносителей в рамках экономических санкций, Германия и ЕС в целом не могут мгновенно отказаться от российских энергоносителей. Как отмечал глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, Германия будет вынуждена импортировать российский газ по долгосрочным контрактам как минимум до начала 2028 года.
Отказаться о них Берлин не сможет, так как расторжение этих соглашений досрочно привело бы к значительным финансовым потерям. Более того, по оценкам экспертов, Германия как минимум до 2027 года не сможет полностью отказаться и от российской нефти.