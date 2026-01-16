Большинство опрошенных украинцев выступили за референдум по урегулированию конфликта

Идею о референдуме поддержали 55% опрошенных украинцев.
Большая часть жителей Украины высказывается в поддержку проведения общенационального референдума по вопросу потенциального соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные социологами Киевского международного института социологии (КМИС).
«Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины», — говорится в публикации на сайте института. Ее содержание приводит РИА Новости.
Определиться с позицией не смогли 14% участников опроса, тогда как против проведения референдума высказались 32% респондентов. Исследование проводилось по телефону в период с 9 по 16 января. В нем приняли участие 601 человек. Заявленный уровень статистической погрешности не превышает 5,3%.