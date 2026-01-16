Суд изъял имущество бывшего мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей

Хостинский районный суд Сочи постановил изъять в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского и его семьи на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Суд установил, что многомиллиардные активы семьи не соответствуют легальным доходам за весь период госслужбы Копайгородского, а их законное происхождение доказано не было. За десять лет на государственной должности его официальные доходы составили около 16,3 миллиона рублей, при этом на него не были зарегистрированы ни квартиры, ни автомобили.
Фактически семье принадлежали 77 объектов элитной недвижимости, включая апартаменты в центре Москвы, гостиницу в Санкт-Петербурге и многочисленные объекты на черноморском побережье. Большинство активов было оформлено на супругу экс-мэра Янину Копайгородскую, а также на родственников и доверенных лиц.
При обысках были обнаружены значительные суммы наличных: более 62 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 2,1 тысячи евро. Также изъяты предметы роскоши: коллекция элитного вина, ювелирные изделия на сумму свыше 50 миллионов рублей и коллекционные часы.
Решение суда подлежит немедленному исполнению. Параллельно против Алексея Копайгородского и его супруги продолжается уголовное преследование по статьям о растрате, получении взяток и легализации денежных средств.
