Суд изъял имущество бывшего мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей

Суд установил, что многомиллиардные активы семьи не соответствуют легальным доходам за весь период госслужбы Копайгородского, а их законное происхождение доказано не было. За десять лет на государственной должности его официальные доходы составили около 16,3 миллиона рублей, при этом на него не были зарегистрированы ни квартиры, ни автомобили.