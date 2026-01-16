Ричмонд
Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за схода селя в Сочи

В Сочи из-за схода селя перекрыта линия железнодорожных путей.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи произошла задержка четырех пассажирских поездов из-за схода селя на железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.

«В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на перегоне железной дороги в районе Якорной Щели, объем сошедшего грунта составил 10 кубометров. При этом время задержки поездов, вызванное ЧП, составило от 40 до 60 минут.

Ранее KP.RU сообщал, что сход селевых потоков из-за сильных ливней произошел в Цунтинском районе Дагестана. В результате инцидента был перекрыт участок дороги регионального значения «Агвали — Шаури — Кидеро».