Двухмесячный ребёнок умер в больнице Нижегородской области

Следственное управление по региону инициировало возбуждение уголовного дела. Дополнительные сведения на текущий момент отсутствуют.
«Следователем по факту смерти малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ», — указано в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что на Урале двухмесячный ребёнок задохнулся во сне, уткнувшись личиком в подушку. Отца малыша признали виновным в его гибели. В результате суд вынес решение о назначении мужчине наказания в виде шести месяцев исправительных работ, с удержанием пяти процентов от его заработной платы в доход государства.
