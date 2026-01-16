Ричмонд
Двухмесячный ребёнок умер в больнице Нижегородской области

Трагический случай произошёл в Кстовской центральной районной больнице: скончался двухмесячный младенец. По информации Telegram-канала Ni Mash, официальной причиной смерти стал отёк головного мозга, спровоцированный попаданием пищи в дыхательные пути. В настоящее время региональный Минздрав проводит соответствующую проверку.

Следственное управление по региону инициировало возбуждение уголовного дела. Дополнительные сведения на текущий момент отсутствуют.

«Следователем по факту смерти малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ», — указано в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что на Урале двухмесячный ребёнок задохнулся во сне, уткнувшись личиком в подушку. Отца малыша признали виновным в его гибели. В результате суд вынес решение о назначении мужчине наказания в виде шести месяцев исправительных работ, с удержанием пяти процентов от его заработной платы в доход государства.

