Двухмесячный ребёнок умер в больнице Нижегородской области

Ранее сообщалось, что на Урале двухмесячный ребёнок задохнулся во сне, уткнувшись личиком в подушку. Отца малыша признали виновным в его гибели. В результате суд вынес решение о назначении мужчине наказания в виде шести месяцев исправительных работ, с удержанием пяти процентов от его заработной платы в доход государства.