Туристка из Канады попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

Туристка из Канады попыталась сфотографировать акулу на Карибских островах и лишилась рук, передает Rolling Out.
Туристка отдыхала на пляже со своей семьей. В определенный момент она увидела акулу на мелководье и попыталась ее сфотографировать. Однако рыба напала на нее.
«Акула внезапно бросилась в атаку, укусив женщину и причинив ей тяжелые травмы рук. Муж женщины бросился в воду и храбро попытался отбить ее от хищника», — сказано в материале.
По данным издания, несмотря на тяжесть травм пострадавшая смогла дойти до берега. Впоследствии ее доставили в медучреждение.
«Травмы женщины были обширными. Одна из ее рук была ампутирована по запястье, а другая — по предплечье», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула напала на туриста. Инцидент произошел около острова Манджек-Кей, когда мужчина отдыхал на лодке с друзьями.