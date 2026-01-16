Ричмонд
Туристка из Канады попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

На Карибских островах акула напала на туристку.

Источник: Аргументы и факты

Туристка из Канады попыталась сфотографировать акулу на Карибских островах и лишилась рук, передает Rolling Out.

Туристка отдыхала на пляже со своей семьей. В определенный момент она увидела акулу на мелководье и попыталась ее сфотографировать. Однако рыба напала на нее.

«Акула внезапно бросилась в атаку, укусив женщину и причинив ей тяжелые травмы рук. Муж женщины бросился в воду и храбро попытался отбить ее от хищника», — сказано в материале.

По данным издания, несмотря на тяжесть травм пострадавшая смогла дойти до берега. Впоследствии ее доставили в медучреждение.

«Травмы женщины были обширными. Одна из ее рук была ампутирована по запястье, а другая — по предплечье», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула напала на туриста. Инцидент произошел около острова Манджек-Кей, когда мужчина отдыхал на лодке с друзьями.