Купель на Крещение в Уфе перенесли из-за небезопасного льда

Как пояснили в администрации, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла такое решение из соображений безопасности. На первоначально запланированном участке возле Князевской переправы через реку Уфу наблюдается опасное движение льда, образование ледяных нагромождений (торосов) и разрушение ледового покрова. Теперь обряд омовения будет организован на территории рекреационного комплекса «Райский берег», который находится рядом с озером Теплое.