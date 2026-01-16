Ричмонд
Купель на Крещение в Уфе перенесли из-за небезопасного льда

Из-за движения льда на реке Уфе изменили место для крещенских омовений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Калининском районе Уфы изменили место, где будут проводиться купания в Крещение. Об этом жителей проинформировала местная администрация.

Как пояснили в администрации, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла такое решение из соображений безопасности. На первоначально запланированном участке возле Князевской переправы через реку Уфу наблюдается опасное движение льда, образование ледяных нагромождений (торосов) и разрушение ледового покрова. Теперь обряд омовения будет организован на территории рекреационного комплекса «Райский берег», который находится рядом с озером Теплое.

Напомним, что православные верующие отметят Крещение Господне 19 января. В самой Уфе для горожан, как и планировалось, оборудуют купели во всех семи районах города.

