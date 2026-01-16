Движение поездов в Сочи приостановили из-за схода грунта на железной дороге

Движение поездов приостановлено в Сочи 16 января из-за схода грунта на перегоне железной дороги. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
На железнодорожные пути сошло 10 кубометров грунта. В итоге перекрыло одну из двух линий.
В результате задержаны четыре пассажирских поезда. Время ожидания составляет от 40 до 60 минут. Для устранения последствий на месте происшествия работает хозяйственный поезд из локомотива и трёх вагонов, а также экскаватор.
Напомним, что 5 января 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области.