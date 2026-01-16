Друг семьи Усольцевых заявил, что Сергей мог вывезти семью в тайгу для убийства

Пропавший в лесах Красноярского края вместе с женой, дочерью и собакой Сергей Усольцев мог расправиться с домочадцами и питомцем, а затем покончить с собой. Об этом заявил друг семьи Валентин Дегтярев.
— Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность, — передает слова приятеля Усольцевых Aif.ru.
Охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк высказал мнение, что семьи Усольцевых на территории Кутурчинского Белогорья уже нет. Поэтому, по его словам, спасатели ничего и не нашли.
Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в свою очередь рассказал, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.
До этого SMM-менеджер Усольцевой Дарья Фурштейн раскрыла сведения о том, что Ирина, которая пропала вместе с супругом Сергеем и дочерью Ариной, за несколько дней до этого была подавленной и уставшей.