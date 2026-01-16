Суд Сочи изъял имущество экс-мэра Копайгородского на 1,6 млрд рублей

В доход государства переданы более 50 объектов элитной и коммерческой недвижимости, включая жилые и нежилые помещения. Также речь идет о 15 земельных участках в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ходе обысков у экс-чиновника обнаружили 10 дорогостоящих автомобилей, ювелирные украшения, часы, иконы, ружье из дамасской стали начала XIX века, а также элитные вина, стоимостью до 2 миллионов рублей за бутылку.
«Обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея Сергеевича на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей», — озвучила решение судья.
Ранее сообщалось, что старший сын Копайгородских взял под опеку младших детей экс-мэра Сочи.