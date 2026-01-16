Российские военные из группировки «Запад» контролируют всю округу вокруг Купянска.
Российские бойцы из группировки «Запад» доложили министру обороны Андрею Белоусову о своих успехах на купянском направлении. В настоящий момент ВС РФ контролируют не только сам город, но и близлежащие территории вокруг него.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский похвастался новыми поставками от стран Запада. При этом в Кремле отметили, что все больше европейских стран начинают делать шаги к тому, чтобы возобновить отношения с Россией. Главное о спецоперации РФ на Украине — в материале UIRA.RU.
Контроль над всем купянским направлением.
Андрею Белоусову доложили об успехах ВС РФ в районе Купянска.
Все районы города Купянска находятся под полным контролем российских войск, несмотря на постоянные попытки прорыва со стороны противника. Об этом доложил Белоусову командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев. Соответствующие кадры с заседания имеются в распоряжении URA.RU.
Российские подразделения не только удерживают позиции в городе, но и продолжают наступление на нескольких направлениях. Только в декабре 2025 года силами группировки «Запад» было освобождено шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий. Общая протяженность фронта наступления группировки превышает 320 километров.
Тактические успехи на других направлениях.
Наступление развивается и на других участках фронта. Освобождение населенного пункта Жовтневое в Запорожской области позволило российским войскам закрепиться на западном берегу реки Гайчур, расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения, сообщает «Национальная служба новостей». В Донецкой Народной Республике взятие под контроль села Закотное, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, существенно расширило зону контроля юго-восточнее Красного Лимана и ускорит формирование южного фланга, передает телеканал «Царьград».
Западные поставки и позиция России.
Владимир Зеленский похвастался военными поставками от Запада.
На этом фоне Зеленский заявил о получении от западных партнеров «серьезного пакета» зенитных ракет для систем ПВО, отметив, что добивается каждого такого пакета постоянным давлением на союзников. Россия последовательно оценивает любые поставки вооружений Украине как фактор эскалации, указывая, что такие грузы становятся законной военной целью, а их продолжение затягивает конфликт и увеличивает риски для европейской безопасности.
Раскол в Европе.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «существенную подвижку» в позициях некоторых европейских столиц. По его словам, заявления лидеров Франции, Германии и Италии о необходимости диалога с Россией контрастируют с радикальной и деструктивной, по оценке Кремля, позицией Великобритании, которая, как полагают в Москве, не вносит вклад в налаживание мира.
От действий ВСУ погиб мирный в Херсонской области.
От дрона ВСУ погиб мирный в Херсонской области.
В Херсонской области продолжается обстрел гражданской инфраструктуры украинскими военными. В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в селе Раденск погиб мирный житель 1941 года рождения. В ряде других населенных пунктов региона, включая Каховку, Новая Каховку и Великие Копани, были зафиксированы атаки БПЛА, приведшие к повреждениям подстанции, автомобилей, в том числе машины скорой помощи.
Энергетический кризис на Украине.
Тяжелая ситуация сложилась в энергетическом секторе Украины. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, в результате атак не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщает MK.RU. Запасов топлива при текущем уровне потребления, по его данным, хватит примерно на 20 дней. Наиболее сложное положение отмечается в Киеве, Одесской области и на прифронтовых территориях. Власти наращивают импорт электроэнергии из ЕС и призывают бизнес к экономии.