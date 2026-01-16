Российские военные полностью контролируют Купянск и зону вокруг него: главное об СВО на 16 января

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «существенную подвижку» в позициях некоторых европейских столиц. По его словам, заявления лидеров Франции, Германии и Италии о необходимости диалога с Россией контрастируют с радикальной и деструктивной, по оценке Кремля, позицией Великобритании, которая, как полагают в Москве, не вносит вклад в налаживание мира.