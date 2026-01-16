В Запорожской области почти 37 тысяч жителей остались без света из-за аварии

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооружённых сил Украины без электроснабжения в Запорожской области остаются около 87 тысяч абонентов. Временные перебои с электричеством зафиксированы у жителей Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Приазовского, Приморского и Токмакского округов. Для ликвидации последствий удара аварийно-восстановительные службы переведены на круглосуточный режим работы.