«Легендарные психостимуляторы»: Нарколог раскрыл причину странного поведения мужчины после убийства россиянки на Гоа

Агрессия у мужчины возникла в связи с тем, что, видимо, они были в любовных отношениях, а гражданский муж жил в Крыму. То есть она жила год с этим парнем, который её убил. Какие психоактивные вещества он принял? Их достаточно много. Не поверите, даже излюбленный всеми каннабис, который якобы лёгкий наркотик, вызывает мощнейшую агрессию при постоянном приёме на протяжении нескольких лет.
Алексей Казанцев.
Врач — психиатр — нарколог.
Казанцев пояснил, что подобные вещества могут приводить к бреду преследования, галлюцинациям и искажению реальности. В таком состоянии человек способен воспринимать воображаемые угрозы как реальные и действовать импульсивно. Эксперт не исключил, что после убийства у мужчины могла начаться маниакальная фаза, что объясняет его нелогичные действия.
«Либо это легендарные психостимуляторы, которые приводят к возникновению бреда преследования, отношения, воздействия. Возможно, это всё в совокупности: и ревность, и какие-то бредовые идеи», — пояснил Казанцев.
По мнению врача, трагедия стала результатом совокупности факторов: ревности, психоактивных веществ и возможных бредовых или галлюцинаторных переживаний, а не одного конкретного состояния.
Напомним, что убийцей российской туристки на Гоа оказался 3D-аниматор, который ревновал женщину к её гражданскому мужу. После преступления мужчина лёг рядом с телом погибшей, надев на себя леопардовые лосины.
