Момент наезда водителя «порше» на авто ДПС в Балашихе попал на видео

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области по факту нападения на сотрудника полиции и умышленного повреждения служебного имущества было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл 16 января на улице Терешковой. Экипаж дорожно-патрульной службы, заметив автомобиль с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, подал водителю сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться с места, совершив при этом наезд на служебный автомобиль ГИБДД. После этого нарушитель был задержан правоохранителями.