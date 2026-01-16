Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент наезда водителя «порше» на авто ДПС в Балашихе попал на видео

Появилось видео, как в подмосковной Балашихе полицейские совершили погоню и задержания водителя, попытавшегося протаранить служебное авто. Соответствующие кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Сотрудники ДПС открыли стрельбу по «порше» в Подмосковье. Видео © Telegram / Ирина Волк.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области по факту нападения на сотрудника полиции и умышленного повреждения служебного имущества было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл 16 января на улице Терешковой. Экипаж дорожно-патрульной службы, заметив автомобиль с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, подал водителю сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться с места, совершив при этом наезд на служебный автомобиль ГИБДД. После этого нарушитель был задержан правоохранителями.

«Следователями и криминалистами проводится осмотр и допросы, а также иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, что полицейские практически изрешетили «порше», пытавшийся протаранить служебный автомобиль. Водитель отказался остановиться и предпринял попытку скрыться с места происшествия. Сотрудникам пришлось выпустить минимум 12 пуль. Только тогда удалось задержать нарушителя.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше