Момент наезда водителя «порше» на авто ДПС в Балашихе попал на видео

Сотрудники ДПС открыли стрельбу по «порше» в Подмосковье. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области по факту нападения на сотрудника полиции и умышленного повреждения служебного имущества было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл 16 января на улице Терешковой. Экипаж дорожно-патрульной службы, заметив автомобиль с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, подал водителю сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться с места, совершив при этом наезд на служебный автомобиль ГИБДД. После этого нарушитель был задержан правоохранителями.
«Следователями и криминалистами проводится осмотр и допросы, а также иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Напомним, что полицейские практически изрешетили «порше», пытавшийся протаранить служебный автомобиль. Водитель отказался остановиться и предпринял попытку скрыться с места происшествия. Сотрудникам пришлось выпустить минимум 12 пуль. Только тогда удалось задержать нарушителя.
