Морозы до минус 27 градусов ожидаются в Московском регионе

Особенно холодной обещает быть ночь на воскресенье, 18 января. В некоторых районах региона столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов. Уже в субботу ночью в центре Москвы прогнозируется 10−12 градусов мороза, а на окраинах и в спальных районах будет ещё холоднее — от минус 15 до минус 20. В Московской области температура достигнет 27 градусов ниже нуля.