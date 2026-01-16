Ричмонд
Морозы до минус 27 градусов ожидаются в Московском регионе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о сильном похолодании, которое ожидает Москву в ближайшие дни. По его данным, температура в столице окажется значительно ниже обычных значений для этого времени года, а отклонение от климатической нормы составит 7−9 градусов. Жителям стоит подготовиться к морозам, приближающимся к отметке в 30 градусов ниже нуля. Об этом передаёт «Интерфакс».

Источник: Life.ru

Особенно холодной обещает быть ночь на воскресенье, 18 января. В некоторых районах региона столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов. Уже в субботу ночью в центре Москвы прогнозируется 10−12 градусов мороза, а на окраинах и в спальных районах будет ещё холоднее — от минус 15 до минус 20. В Московской области температура достигнет 27 градусов ниже нуля.

«Дневные температуры максимальные минус 10 — минус 12, то есть утром будет холодно — ниже минус 15 градусов», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что в субботу атмосферное давление в столице приблизится к рекордно высокому показателю и составит более 770 миллиметров ртутного столба.

Ранее Life.ru писал, что Азия в скором времени может оказаться под мощным потоком ледяного арктического воздуха. Всему виной станет «сибирский взрыв» — редкая атмосферная конфигурация, которая позволит холодным воздушным массам пройти через Россию дальше на юг.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

