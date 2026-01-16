Морозы до минус 27 градусов ожидаются в Московском регионе

Особенно холодной обещает быть ночь на воскресенье, 18 января. В некоторых районах региона столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов. Уже в субботу ночью в центре Москвы прогнозируется 10−12 градусов мороза, а на окраинах и в спальных районах будет ещё холоднее — от минус 15 до минус 20. В Московской области температура достигнет 27 градусов ниже нуля.
«Дневные температуры максимальные минус 10 — минус 12, то есть утром будет холодно — ниже минус 15 градусов», — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что в субботу атмосферное давление в столице приблизится к рекордно высокому показателю и составит более 770 миллиметров ртутного столба.
Ранее Life.ru писал, что Азия в скором времени может оказаться под мощным потоком ледяного арктического воздуха. Всему виной станет «сибирский взрыв» — редкая атмосферная конфигурация, которая позволит холодным воздушным массам пройти через Россию дальше на юг.
