Проход судов через пролив Дарданеллы в Турции наполовину заблокирован

По данным ведомства, сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, следовавший под флагом Мозамбика из египетского Порт-Саида в Ялову, остановился из-за поломки генератора. Это привело к блокировке транзита в северном направлении с 15:45 по московскому времени. В результате образовалась очередь из примерно 25 судов, ожидающих возможности прохода.
Данный пролив, соединяющий Эгейское и Мраморное моря, является одним из самых загруженных судоходных путей в мире. Временное ограничение движения в одном направлении вызвало серьёзные задержки и сбои в логистических графиках международных перевозок. Пролив служит ключевым транспортным узлом для маршрутов между Чёрным и Средиземным морями, поэтому любые нарушения его работы оказывают заметное влияние.
Ранее сообщалось, что туркменская береговая спасательная служба оперативно эвакуировала 14 членов экипажа иранского сухогруза, терпящего бедствие в Каспийском море. По предварительной информации, спасённые моряки являются гражданами Ирана и Индии.
