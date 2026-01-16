Проход судов через пролив Дарданеллы в Турции наполовину заблокирован

По данным ведомства, сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, следовавший под флагом Мозамбика из египетского Порт-Саида в Ялову, остановился из-за поломки генератора. Это привело к блокировке транзита в северном направлении с 15:45 по московскому времени. В результате образовалась очередь из примерно 25 судов, ожидающих возможности прохода.