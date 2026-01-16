В московском районе Коптево прогремел взрыв у жилого дома

По данным SHOT, около 20:30 жители дома на бульваре Матроса Железняка услышали громкий хлопок и почувствовали запах пороха. На месте обнаружены две детские игрушки, одна из которых обгорела. Сейчас территория оцеплена, на место направлены кинологи. О пострадавших пока не сообщается.