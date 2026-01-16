Похороны в траншею: В Кузбассе проверят видео с выброшенными телами бездомных

В Кузбассе похоронщики сбрасывали голые тела умерших в траншеи. Видео © Telegram / Осторожно, новости.
Запись сделана на одном из кладбищ города Прокопьевска. На кадрах видно, как мужчины с нашивкой «Груз 200» занимаются погребением четырёх человек в общую могилу.
Как утверждают авторы ролика, инцидент произошёл ещё в конце декабря прошлого года. На видео зафиксировано, как хоронят бездомных граждан и тех, у кого нет родственников, с грубейшими нарушениями установленного порядка.
Известно, что речь идёт о постояльцах дома милосердия. За услуги по их захоронению похоронная организация получает из бюджета по 11 тысяч рублей за каждого человека.
После публикации шокирующих кадров местное управление Следственного комитета начало процессуальную проверку. Её целью является установление всех обстоятельств произошедшего и оценка соответствия оказанных услуг требованиям безопасности.
Ранее православный священник Владислав Береговой заявил, что стеснённые финансовые обстоятельства могут послужить веским основанием для выбора кремации вместо традиционного захоронения. Береговой отметил, что к подобным ситуациям можно отнести кончину члена семьи за границей, поскольку транспортировка тела на родину сопряжена со значительными расходами.
