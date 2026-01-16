Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Задержанный в Балашихе водитель Porsche употреблял наркотики и был судим

Мужчина, который на автомобиле Porsche протаранил служебную машину сотрудников ДПС в подмосковной Балашихе, жил в Таиланде некоторое время и употреблял там запрещенные вещества. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил телеканал RT со ссылкой на человека, знакомого с нарушителем.

Мужчина, который на автомобиле Porsche протаранил служебную машину сотрудников ДПС в подмосковной Балашихе, жил в Таиланде некоторое время и употреблял там запрещенные вещества. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил телеканал RT со ссылкой на человека, знакомого с нарушителем.

Мужчина уточнил, что автомобилист жил в Таиланде в 2018 году, а в Балашихе круг его общения состоял из людей, зависимых от наркотиков.

— Из его семьи с ним почти никто не общается давно. Трудный он тип, у него и судимости есть, — рассказал мужчина.

По данным журналистов, в 2021 году нарушителя обвинили в краже по предварительному сговору, но тогда он возместил ущерб, и производство уголовного дела прекратили. В 2024 году суд с учетом наличия у мужчины детей назначил ему штраф по уголовной статье за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, передает телеканал.

Инцидент произошел 16 января. Сотрудники ДПС обратили внимание на то, что у автомобиля Porsche были залеплены номера, но водитель не стал останавливаться по требованию инспекторов. После попытки протаранить служебную машину мужчина попытался скрыться, но правоохранители начали стрелять по колесам автомобиля.