20 раненых: взрыв в центре МВД устроил преподаватель

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета задержали преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД, чья опасная манипуляция с боеприпасом во время лекции привела к катастрофическим последствиям. Рядовое учебное занятие закончилось мощным взрывом и пожаром, в результате которого пострадали десятки человек.