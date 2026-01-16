20 раненых: взрыв в центре МВД устроил преподаватель

В Сыктывкаре сотрудники Следственного комитета задержали преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД, чья опасная манипуляция с боеприпасом во время лекции привела к катастрофическим последствиям. Рядовое учебное занятие закончилось мощным взрывом и пожаром, в результате которого пострадали десятки человек.
Как сообщает следственное ведомство по Республике Коми, в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. По данным регионального главка СК, 15 января подозреваемый в ходе планового занятия со слушателями «привел в действие учебно-имитационную гранату».
«В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов», — констатирует управление комитета. В ведомстве подчеркнули, что из-за этого инцидента пострадали 20 человек, находившихся в аудитории.
Ситуация осложняется состоянием раненых. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что большинство пострадавших были экстренно госпитализированы. Из 18 человек, находящихся в больницах, «состояние четырех крайне тяжелое», еще пятеро остаются в тяжелом состоянии.
На фоне трагедии начальник Центра профподготовки уже отстранен от должности.