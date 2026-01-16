KP.RU: Дети привязали петарду к кукле и взорвали в одном из дворов Москвы

В столичном районе Коптево у жилого дома вечером 16 января прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили источники KP.RU. На месте были найдены разорванные детские игрушки. Полиция оцепила территорию и вызвала кинологов для проверки.
Около 20:30 жители дома на бульваре Матроса Железняка услышали сильный хлопок. В воздухе ощущался запах пороха. Выйдя на улицу, люди заметили разбросанные игрушки. Одна из них сохранилась в целости, что вызвало подозрения.
После проверки подозрительных предметов угроза не была обнаружена. Оцепление в районе Коптево снято. Как оказалось, дети привязали петарду к игрушкам, что и стало причиной переполоха. В результате инцидента никто не пострадал.
