В Сети появились фото с места взрыва на бульваре Матроса Железняка в Москве

Отмечается, что специалисты проверили подозрительные предметы, обнаруженные недалеко от места инцидента. В результате проверки опасности не выявлено. В настоящее время оцепление в Коптево снято.
Напомним, около 20:30 жители дома на бульваре Матроса Железняка услышали громкий хлопок и почувствовали запах пороха. На месте обнаружены две детские игрушки, одна из которых обгорела. После инцидента территорию оцепили, на место были направлены кинологи. О пострадавших не сообщается.
