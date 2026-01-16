Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились фото с места взрыва на бульваре Матроса Железняка в Москве

В Сети появились кадры с места взрыва близ жилого дома в московском районе Коптево. На снимках видно, что на месте событий работают сотрудники специальных служб. Снимки публикует Telegram-канал «Коптево и рядом 24/7 • САО».

Отмечается, что специалисты проверили подозрительные предметы, обнаруженные недалеко от места инцидента. В результате проверки опасности не выявлено. В настоящее время оцепление в Коптево снято.

Напомним, около 20:30 жители дома на бульваре Матроса Железняка услышали громкий хлопок и почувствовали запах пороха. На месте обнаружены две детские игрушки, одна из которых обгорела. После инцидента территорию оцепили, на место были направлены кинологи. О пострадавших не сообщается.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.