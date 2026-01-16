В Бердянске 280 многоквартирных домов остались без теплоснабжения

«Для восстановительных работ задействованы в круглосуточном режиме 4 аварийные бригады. В настоящее время, чтобы не допустить размораживания системы отопления, ведутся работы по спуску теплоносителя из системы и осуществляется мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений», — пишет Балицкий в своём телеграм-канале.
По его словам, после восстановления подачи электроэнергии котельные возобновят работу.
Напомним, 16 января в Запорожской области почти 37 тысяч жителей Бердянского муниципального округа остались без электроснабжения из-за аварии. Для оперативного восстановления подачи энергии организованы аварийно-восстановительные работы. Рабочие бригады уже приступили к ликвидации проблемы.
