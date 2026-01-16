Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердянске 280 многоквартирных домов остались без теплоснабжения

В Бердянске без теплоснабжения остались около 280 многоквартирных домов из-за аварии в системе электроснабжения, что привело к приостановке котельных. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

«Для восстановительных работ задействованы в круглосуточном режиме 4 аварийные бригады. В настоящее время, чтобы не допустить размораживания системы отопления, ведутся работы по спуску теплоносителя из системы и осуществляется мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений», — пишет Балицкий в своём телеграм-канале.

По его словам, после восстановления подачи электроэнергии котельные возобновят работу.

Напомним, 16 января в Запорожской области почти 37 тысяч жителей Бердянского муниципального округа остались без электроснабжения из-за аварии. Для оперативного восстановления подачи энергии организованы аварийно-восстановительные работы. Рабочие бригады уже приступили к ликвидации проблемы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.