В Бердянске выведена из строя система энергоснабжения: жители остались без тепла

В Запорожской области вновь наблюдается вывод из строя системы энергоснабжения. В результате 280 многоквартирных домов в Бердянске остались без отопления. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Он уведомил, что аварийные бригады работают в круглосуточном режиме для скорейшего восстановления подачи тепла. О выводе из строя системы энергоснабжения стало известно в 22:30 16 января.
«Чтобы не допустить размораживания системы отопления, ведутся работы по спуску теплоносителя из системы и осуществляется мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений», — пояснил Евгений Балицкий.
Проблемы с теплом связаны с регулярными атаками беспилотников ВСУ на регион. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выработать подходы к мониторингу БПЛА в режиме реального времени.