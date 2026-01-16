Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердянске приостановили работу котельных

В Бердянске из-за выхода из строя системы энергоснабжения была приостановлена работа котельных.

Источник: Аргументы и факты

В Бердянске из-за выхода из строя системы энергоснабжения была приостановлена работа котельных. В результате без теплоснабжения оказались 280 многоквартирных домов городского округа, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Для ликвидации последствий аварии в круглосуточном режиме задействованы четыре аварийные бригады. С целью предотвращения размораживания отопительных систем специалисты проводят спуск теплоносителя, а также контролируют температурный режим в подвальных и чердачных помещениях жилых зданий.

После стабилизации электроснабжения и возобновления работы котельных планируется повторное заполнение системы теплоносителем и поэтапный запуск отопления.

Ранее в Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии, без света остались более 144,5 тыс. потребителей.