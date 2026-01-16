Ребенка в Москве госпитализировали с травмами после катания с нелегальной горки

В Москве 12-летний мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами после катания на ватрушке на нелегальной горке-спуске. Об этом стало известно в пятницу, 16 января.
Инцидент произошел на спуске к реке Яузе в проезде Шокальского. По данным собеседника агентства городских новостей «Москва», ребенок выпал из тюбинга во время спуска и ударился об асфальт.
Мальчика с подозрением на перелом ребер и копчика доставили в детскую городскую клиническую больницу святого Владимира. Местные власти ранее предупреждали об опасности использования стихийных горок, не оборудованных для безопасного катания.
Кроме того, ранее сообщалось, что около жилых домов на улице Абеля в подмосковных Мытищах появилась опасная снежная горка. Дети скатываются с нее и оказываются почти под колесами проезжающих машин.
Также появилась статистика пострадавших в новогодние каникулы при катании на ватрушках в Подмосковье. За этот период травмы получили 27 человек. Пострадавшие обращались в медучреждения с переломами рук и ног, а также ушибами.