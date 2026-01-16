Расчёты ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России за пять часов

«С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество дронов — 16 — сбили над Белгородской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Курской областью, по одному — над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что Белгород вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Для отражения атаки в пригородах были задействованы мобильные огневые группы и расчёты войск противовоздушной обороны. Система оповещения фиксировала новые воздушные угрозы через крайне короткие промежутки времени, что подчёркивало интенсивность происходящего обстрела.
