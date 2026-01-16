Ричмонд
Минздрав Коми: 19 человек остаются в больницах после инцидента в Сыктывкаре

Девятнадцать человек находятся в больницах после происшествия в центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел в Сыктывкаре. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Коми.

Источник: Life.ru

Ранее Следственный комитет России по региону сообщил о задержании подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому по факту инцидента. Следствие установило, что один из преподавателей центра в ходе планового занятия со слушателями привёл в действие учебно-имитационную гранату. Это действие спровоцировало возгорание, в результате которого пострадали 20 слушателей. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

«По состоянию на 19.00 мск пятницы в Эжвинской городской больнице и Коми республиканской больнице по-прежнему остаются 12 пострадавших, один (новый пострадавший. — Прим. Life.ru) прибавился в медсанчасти МВД, где уже получают лечение 6 человек», — уточнил представитель регионального Минздрава.

Состояние части госпитализированных остаётся тяжёлым. По последним данным, четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё пятеро — в состоянии, оцениваемом как тяжёлое.

Напомним, инцидент произошёл в четверг, 15 января, в Сыктывкаре в ходе занятий в учебном центре МВД. Согласно информации Главного управления МЧС России по Республике Коми, в ликвидации возгорания участвовали свыше полусотни пожарных. Позднее в МВД уточнили, что все пострадавшие в результате взрыва оказались полицейскими. Life.ru публиковал видео с места сразу после инцидента.

