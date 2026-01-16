Минздрав Коми: 19 человек остаются в больницах после инцидента в Сыктывкаре

Ранее Следственный комитет России по региону сообщил о задержании подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому по факту инцидента. Следствие установило, что один из преподавателей центра в ходе планового занятия со слушателями привёл в действие учебно-имитационную гранату. Это действие спровоцировало возгорание, в результате которого пострадали 20 слушателей. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
«По состоянию на 19.00 мск пятницы в Эжвинской городской больнице и Коми республиканской больнице по-прежнему остаются 12 пострадавших, один (новый пострадавший. — Прим. Life.ru) прибавился в медсанчасти МВД, где уже получают лечение 6 человек», — уточнил представитель регионального Минздрава.
Состояние части госпитализированных остаётся тяжёлым. По последним данным, четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё пятеро — в состоянии, оцениваемом как тяжёлое.
Напомним, инцидент произошёл в четверг, 15 января, в Сыктывкаре в ходе занятий в учебном центре МВД. Согласно информации Главного управления МЧС России по Республике Коми, в ликвидации возгорания участвовали свыше полусотни пожарных. Позднее в МВД уточнили, что все пострадавшие в результате взрыва оказались полицейскими. Life.ru публиковал видео с места сразу после инцидента.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.