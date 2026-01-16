Минздрав Коми: 19 человек остаются в больницах после инцидента в Сыктывкаре

Ранее Следственный комитет России по региону сообщил о задержании подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому по факту инцидента. Следствие установило, что один из преподавателей центра в ходе планового занятия со слушателями привёл в действие учебно-имитационную гранату. Это действие спровоцировало возгорание, в результате которого пострадали 20 слушателей. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.