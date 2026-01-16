Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за пять часов сбили 23 БПЛА над Черным морем и тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили 23 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов сбили 23 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 16 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области, пять — над территорией Курской области, один беспилотник был уничтожен над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь с 15 на 16 января силами ПВО было ликвидировано 106 БПЛА ВСУ.

16 января украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани. Над городом было слышно около 10 взрывов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше