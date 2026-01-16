Учителя алгебры в Краснодаре оштрафовали за оскорбления в адрес русских на уроке

Советский районный суд Краснодара оштрафовал бывшего учителя алгебры Алигаджи Магомедова за оскорбительные высказывания в адрес русских людей, допущенные во время урока в шестом классе. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Как следует из материалов дела, педагог с 30-летним стажем использовал оскорбительное выражение на уроке, объясняя это попыткой навести порядок в классе. В суде он раскаялся и заявил, что его слова были неверно истолкованы.
Суд признал Магомедова виновным по статье о возбуждении ненависти и унижении достоинства. При вынесении приговора была учтена многолетняя работа педагога, его участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне, а также наличие государственных наград, включая медаль «За отвагу».
— Приняв во внимание все обстоятельства, раскаяние, возраст, состояние здоровья и наличие наград у бывшего педагога, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей, — говорится в сообщении.
