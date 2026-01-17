После взрыва в Сыктывкаре в больницах остаются 19 из 20 пострадавших: что известно об их состоянии

Прошлым днем в Республике Коми произошло ЧП. Находящиеся в центре профессиональной подготовки МВД услышали взрыв. В результате пострадали 20 человек. 19 из них по-прежнему находятся в больницах. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального Минздрава, транслирует ТАСС.
Подчеркивается, что четверо пострадавших пребывают в крайне тяжелом состоянии. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.
«Четверо — в состоянии средней тяжести, у шести легкая степень тяжести. Добавился один пациент с состоянием средней тяжести», — рассказали в ведомстве.
По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, пострадавшие могут быть перевезены из региональных больниц в федеральные. В настоящее время ведомство организовало телемедицинские консультации с врачами федеральных медицинских центров.