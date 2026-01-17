Число пострадавших при взрыве в Республике Коми увеличилось до 19 человек

Количество пострадавших при взрыве в Коми увеличилось до 19 человек.
В больницах Республики Коми остаются 19 пострадавших при взрыве в учебном центре МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«В стационарах находятся 19 человек. Из них четверо в крайне тяжелом состоянии, пятеро — “тяжелые”, четверо — в состоянии средней тяжести, у шести легкая степень», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Сыктывкаре в четверг 15 января 2026 произошел хлопок в здании после взрыва светошумовой гранаты, где находится центр профессиональной подготовки Министерства внутренних дел по Коми во время занятий. Из здания эвакуировали более 200 человек.