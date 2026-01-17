Число пострадавших при взрыве в Республике Коми увеличилось до 19 человек

Ранее в Сыктывкаре в четверг 15 января 2026 произошел хлопок в здании после взрыва светошумовой гранаты, где находится центр профессиональной подготовки Министерства внутренних дел по Коми во время занятий. Из здания эвакуировали более 200 человек.