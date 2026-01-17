В Кузбассе похоронщики с нашивкой «Груз 200» сбрасывали голые тела в траншею

В Кузбассе на кладбище «Высокое» в Прокопьевске похоронные рабочие сбрасывали тела умерших в общие траншеи. В сети появилось видео, на котором люди с нашивками «Груз 200» сбрасывают тела четырех человек в траншею.
Уточняется, что ролик был снят в конце декабря 2025 года. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», таким образом хоронят людей без родственников, в том числе постояльцев дома милосердия. Погребение каждого из них, как утверждается, стоит для компании 11 тысяч рублей.
В отношении инцидента местным следственным комитетом организована проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
17 декабря стало известно, что на Украине наблюдается рост нелегальных захоронений «без вести пропавших» солдат, что является попыткой командования ВСУ скрыть реальные масштабы потерь и избежать выплат компенсаций родственникам.