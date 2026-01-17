Ричмонд
В Петербурге разборка отношений закончилась смертью: мужчину убили прямо на улице

Мужчину зарезали во время драки в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемых по делу об убийстве. Двое мужчин нанесли местному жителю смертельные ранения. Он скончался во дворе одного из домов на Архивной улице. Такими подробностями поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всё произошло вечером 16 января в Невском районе. По имеющимся данным, инцидент произошел на фоне межличностного конфликта.

«Один из них в ходе драки нанес оппоненту телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. В настоящий момент полицейские работают на месте преступления», — сообщила Ирина Волк.

В США ранее к смерти привел конфликт из-за игровой приставки. Одиннадцатилетний подросток застрелил собственного отца. Он забрал у ребенка консоль Nintendo Switch перед сном.

