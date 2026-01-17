В Петербурге разборка отношений закончилась смертью: мужчину убили прямо на улице

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемых по делу об убийстве. Двое мужчин нанесли местному жителю смертельные ранения. Он скончался во дворе одного из домов на Архивной улице. Такими подробностями поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Всё произошло вечером 16 января в Невском районе. По имеющимся данным, инцидент произошел на фоне межличностного конфликта.
«Один из них в ходе драки нанес оппоненту телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. В настоящий момент полицейские работают на месте преступления», — сообщила Ирина Волк.
