В МАГАТЭ заявили об отключении линии электропередачи на Чернобыльской АЭС

«На площадке Чернобыльской атомной электростанции за прошедшую неделю одна линия электропередачи была отключена после того, как в результате военной активности была повреждена электрическая подстанция, критически важная для электроснабжения объекта. Это вновь подчёркивает важность надёжной электрической сетевой инфраструктуры для ядерной безопасности», — говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.