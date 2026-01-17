В МАГАТЭ заявили об отключении линии электропередачи на Чернобыльской АЭС

«На площадке Чернобыльской атомной электростанции за прошедшую неделю одна линия электропередачи была отключена после того, как в результате военной активности была повреждена электрическая подстанция, критически важная для электроснабжения объекта. Это вновь подчёркивает важность надёжной электрической сетевой инфраструктуры для ядерной безопасности», — говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
В МАГАТЭ уточняют, что внешнее питание объекта не было полностью потеряно благодаря наличию альтернативных линий.
Ранее стало известно о договорённости с Российской Федерацией и Украиной об установлении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС. Это решение позволит приступить к восстановительным работам на последней резервной линии электропередачи, питающей атомную электростанцию.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.