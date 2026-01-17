СМИ: В Грозном произошла авария с участием предположительно Адама Кадырова

Несколько Telegram-каналов в пятницу, 16 января, распространили информацию о том, что в Грозном произошла крупная авария, в результате которой предположительно пострадал сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным источников, инцидент произошел при движении кортежа на высокой скорости. Столкновение привело к тому, что несколько автомобилей получили повреждения. После аварии центр Грозного был частично перекрыт.
Согласно предварительным данным, Адам Кадыров был доставлен в больницу. Некоторые источники утверждают, что в машине вместе с ним находился боец UFC Хамзат Чимаев, который также мог получить травмы. По неподтвержденной информации, республиканская больница временно приостановила прием пациентов, а для эвакуации пострадавшего готовится спецрейс в Москву. Обстоятельства происшествия уточняются, передает Газета.ru.
14 января глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем. До этого Рамзан Кадыров в очередной раз опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем. Он подчеркнул, что чувствует себя отлично, добавив, что этому точно не будут рады его недоброжелатели.