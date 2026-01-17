Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: В Грозном произошла авария с участием предположительно Адама Кадырова

Несколько Telegram-каналов в пятницу, 16 января, распространили информацию о том, что в Грозном произошла крупная авария, в результате которой предположительно пострадал сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Несколько Telegram-каналов в пятницу, 16 января, распространили информацию о том, что в Грозном произошла крупная авария, в результате которой предположительно пострадал сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным источников, инцидент произошел при движении кортежа на высокой скорости. Столкновение привело к тому, что несколько автомобилей получили повреждения. После аварии центр Грозного был частично перекрыт.

Согласно предварительным данным, Адам Кадыров был доставлен в больницу. Некоторые источники утверждают, что в машине вместе с ним находился боец UFC Хамзат Чимаев, который также мог получить травмы. По неподтвержденной информации, республиканская больница временно приостановила прием пациентов, а для эвакуации пострадавшего готовится спецрейс в Москву. Обстоятельства происшествия уточняются, передает Газета.ru.

14 января глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем. До этого Рамзан Кадыров в очередной раз опроверг слухи о своих проблемах со здоровьем. Он подчеркнул, что чувствует себя отлично, добавив, что этому точно не будут рады его недоброжелатели.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше